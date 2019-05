Volks- und Schützenfest in Godshorn vom 14. bis 16. Juni 2019

Am Sonnabend, 15. Juni, treffen sich alle Godshorner Schützen und Volkskönige um 11:00 Uhr auf dem Le-Trait-Platz. Ausmarsch und Anbringen der Königsscheiben bei der Schützenkönigin Elke Oppermann und dem Schützenkönig Thomas Kühn in Krähenwinkel. Vorher wird der Vorjahreskönig Heinz Mahlberg abgeholt. Musikalisch wird der Zug vom Musikverein Godshorn begleitet.Gegen 12:45 Uhr marschiert der Zug zur Verwaltungsstelle. Dort überreicht die OBMin Bernd Lieske die Gemeindekette. Rückkehr im Dorfgemeinschaftshaus gegen 17:20 Uhr, wo für alle am Ausmarsch Beteiligen eine Schützenvesper serviert wird. Ab 20:00 Uhr Schlager-Party und Tanz mit DJ Jürgenim Dorfgemeinschaftshaus. eröffent wird der Tanzabend durch die Majestäten und allen Kettenträgern.Sonntag, 16. Juni: In diesme Jahr wird erstnalig ab 11:00 Uhr zu einem Frühschoppen eingeladen.Wer sich eine Essenmarke kauft, erhält auch beim Frühschoppen freie Getränke. ab 12:30 Uhr wird das Königsessen serviert: Schützenfestsuppe - Krustenbraten - Kaisergemüse - Kartoffeln - Dessert - Getränke (außer hochprozentige Getränke). Essenmarken können ab sofort bis zum 07. Juni, im Papierfachgeschäft Monika Frommeyer, Alt-Godshorn 86, zum Preise von 14,00 €/erwachsene und 7,00 €/Kinder bis 12 Jahre gekauft werden.Nach dem Königsessen werden für langjährige Treue im Schützenverein Rita Hennig - Sebastian Loiebelt - Gertrud Nordmeyer - Udo Röver - Andrea Diemann - Karl-Friedrich Kahle und Arnold Thelemann geehrt.Der Schützenverein Godshorn würde sich über viele Gäste an diesen drei Schützenfesttagen sehr freuen.