Das Vokal Ensemble Isernhagen singt am 27.11. 21 in der St. Nicolai Kirche Bothfeld

Jauchzet! Frohlocket!



Ein wenig Licht in den tristen November bringt das Isernhagener Vokalensemble unter der Leitung von Anne Drechsel in diesem Jahr in die St. Nicolai Kirche. Seit vielen Jahren begeistern die 'Novemberkonzerte' in unterschiedlichen Kirchen in Hannover und Umland Zuhörerinnen und Zuhörer.



Nach der Corona bedingten Pause wird der 40 stimmige Chor das Publikum sowohl mit geistlich-besinnlicher Musik als auch mit schwung- und stimmungsvollen Stücken wieder die Möglichkeit zum Innehalten und Genießen geben.



Mit dem 1. Satz aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach: Jauchzet! Frohlocket! führt das Vokal Ensemble Isernhagen alle Anwesenden musikalisch in die kommende Adventszeit.