Die Hoffnung stirbt zuletzt ...

Wir sehen ein Leuchtfeuer am Ende des Tunnels.

Dieses Jahr war für uns als Chor wieder ein ganz schöner Balanceakt.Wir sind froh, dass wir uns als Gruppe wieder treffen können und auch die räumlichen Möglichkeiten haben, dass wir auch gemeinsam singen dürfen. Viele geplante Auftritte sind auch dieses Jahr der Pandemie zum Opfer gefallen.Daher waren die wenigen Auftritte im laufenden Jahr 2021 wichtige Lichtblicke für uns. Vor Publikum zu singen erfreut nicht nur die Zuhörer, sondern uns Bootsmänner gleichermaßen. Wir sind uns alle einig, dass uns genau diese Live Auftritte am meisten fehlen.Aber es wird irgendwann auch mal ein Chorleben nach der Corona Zeit geben und darauf wollen wir Bootsmänner Hannover vorbereitet sein.Für 2022 sind schon einige Highlights in Planung gegangen und wir hoffen sehr, dass wir dann wieder unter Normalbedingungen vor unser Publikum treten dürfen. Daher sind wir schon eifrig am Proben und studieren neues Repertoire ein, damit wir so richtig durchstarten können im neuen Jahr. Wir freuen uns sehr, dass die wöchentliche Zusammenkunft am Montag in der Lukaskirche zurzeit noch möglich ist.Wir drücken alle Daumen, dass es nicht wieder zu Einschränkungen des laufenden Probenbetriebes kommen muss.Wenn Ihr Freude an maritimer Musik habt, singen könnt, Euer Instrument beherrscht und nicht immer nur allein spielen möchtet und vor allem Spaß an einer fröhlichen und geselligen Runde habt, dann seid Ihr genau richtig bei den Bootsmännern.Meldet Euch einfach per Telefon

0172 1506129

oder schreibt eine Mail an: bootsmaenner.hannover@googlemail.com Vielleicht sehen wir uns ja schon bald bei einer gemeinsamen Probe!Wir freuen uns über jede Verstärkung!Wir treffen uns montags von 16:30 Uhr bis 19:15 Uhrzur Probe in den Räumlichkeiten der Ev.-luth. LukaskircheDessauerstraße 2, 30161 Hannover.

In diesem Sinne

Munter bleiben und passt auf Euch auf.



Eure Bootsmänner Hannover



Schiff Ahoi!