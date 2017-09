30. Regions Entdeckertag 2017 - Seemanns-Chor Hannover entert den Leinehafen in Schwarmstedt

"Schön sind die Lieder am Hafen ..." - und das Wetter ebenso!

Am Sonntag, dem 10.September 2017 war es wieder soweit.Zum 30. Mal wurde in der Region Hannover der Entdeckertag gefeiert.Der Seemanns-Chor Hannover war mit von der Partie und konnte die Bühne am Leinehafen im schönen Schwarmstedt erfolgreich entern. Bei bestem Wetter hat der Chor die zahlreichen Besucher des Hafenfestes mit maritimen Klängen erfreuen können. Unter der Leitung von Bernd Wittenberger konnte der Seemanns-Chor Hannover die Menge begeistern und es wurde fröhlich in den Reihen geschunkelt und mitgesungen.Für das leibliche Wohl wurde vor Ort natürlich auch gesorgt. Leckere Sachen vom Grill, frisch geräucherte Forellen, Kaffee und Kuchen, sowie das eine oder andere Kaltgetränk wurden an diesem herrlichen Tag zu zivilen Preisen angeboten.Vielen Dank an die Ausrichter dieses gelungenen Festes am Leinehafen in Schwarmstedt.Hier nun einige Eindrücke vom Entdeckertag 2017.Schiff Ahoi.