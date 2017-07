Tierische Beobachtungen im Berggarten Hannover

Grüne Oasen mitten in der Stadt hat Hannover mit der Eilenriede, dem Maschsee und zahlreichen Parks und Grünanlagen gleich an verschiedenen Stellen zu bieten. Der Berggarten Herrenhausen ist für mich eine der schönsten dieser Oasen.

In den verschiedenen Themengärten und den Gewächshäusern könnt ihr über das ganze Jahr tolle, botanische Entdeckungen machen. Highlight bei unserem Besuch Ende Juni sind für uns die Taglilien.Und längst haben auch unsere "wilden" Nachbarn dieses Kleinod für sich entdeckt. An den verschiedenen Wasserbecken sitzen Libellen in den Wasserpflanzen, Hummeln und Bienen brummen im Lavendel und am Moorweiher ziehen Teichralle und Stockenten ihre Jungen auf. An der versteckt liegenden Futterstelle nur ein paar Schritte weiter kommen uns Kohlmeisen und eine Maus vor die Linse. Nur die Eichhörnchen, die sonst flink über die Stämme der mächtigen Eichen rund um das Mausoleum flitzen, lassen sich dort dieses Mal nicht sehen. Auf der wilden Wiese am Staudengrund entdecken wir dafür einen Pinselkäfer auf einer Blüte, und am Himmel zeigen Mauersegler ihre akrobatischen Flugkünste.Wollt ihr Hannover von seiner "wilden" Seite mitten in der Stadt kennenlernen? Dann macht doch selbst einmal eine Tour durch den Berggarten oder folgt mir einfach durch meine kleine Bildergalerie!