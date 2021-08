Summertime - Begegnungen im sommerlichen Berggarten

Zugegeben - einen Berg sucht man im Berggarten Herrenhausen vergeblich, aber dafür trifft man bei einem Besuch an jeder Ecke auf wilde Bewohner*innen, exotische und heimische Schönheiten. Wir lieben den botanischen Garten mit seinen verschieden gestalteten Bereichen zu jeder Jahreszeit. Jetzt im Sommer sind wir besonders gerne im üppig blühenden Schmuckhof, im Präriegarten und im Staudengrund unterwegs.

Der Schmuckhof wird von Schau- und Gewächshäusern sowie dem Bibliothekspavillon eingerahmt. Das flache Gebäude mit seinen charakteristischen Eckpavillons und dem zylindrischen Obergeschoss in der Mitte wurde Anfang des 19. Jahrhunderts nach Plänen von Georg Ludwig Friedrich Laves als Gartenmeister-Wohnung erbaut. Wer aus Hannover kommend durch die Herrenhäuser Allee Richtung Berggarten spaziert, hat den Bibliothekspavillon am Ende der Allee bereits gut im Blick. Im Schmuckhof breiten sich die farbenfroh gestalteten Beete wie ein bunter Teppich vor ihm aus. Herzstück des Hofes ist jedoch die Sonnenuhr, die uns mitten zwischen geometrisch gepflanzten Sukkulenten an Sonnentagen die Zeit anzeigt. Doch die Zeit vergessen wir bei unseren Besuchen im Berggarten sowieso regelmäßig. Dafür gibt es einfach zu viel Spannendes und Schönes zu entdecken.In der Bildergalerie findet ihr eine kleine Auswahl von Begegnungen während unserer letzten Tour durch den Garten.