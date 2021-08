Bezaubernde Pelargonien - auf Duft-Safari im Berggarten Herrenhausen

Noch bis zum 03.10.21 lockt eine duftende Sonderausstellung in den Berggarten Herrenhausen. Bezaubernde Pelargonien werden im Schmuckhof als Ausbildungsprojekt der Zierpflanzengärtner*innen präsentiert und verführen mit ihrem Aussehen und Duft die Sinne. 45 verschiedene Arten und Sorten sind hinter den Gewächshäusern entlang der Gartenmauer zauberhaft arrangiert worden. Infotafeln geben Auskunft zu den aus Südafrika stammenden Zierpflanzen.

Wusstet ihr, wie die bei uns als "Geranien" bekannten Pflanzen vermehrt werden? Während die Pelargonien von Gärtnerinnen und Gärtnern meist durch Stecklinge vermehrt werden, bilden sie in der Natur Samen und sind daher auf tierische Bestäuber angewiesen. Auf den Infotafeln der Ausstellung ist nachzulesen, dass sich die Blüten dabei an verschiedene Bestäuber angepasst haben. Einige Pelargonien duften sogar nachts und locken damit Nachtfalter an.Herzlichen Dank für diese tolle Ausstellung an das gesamte Team des Berggartens!Der Besuch der Ausstellung ist bereits im Eintrittspreis des Berggartens enthalten. Im Info-Pavillon könnt ihr Duftpelargonien käuflich erwerben. (Ungefragte Werbung, da der Eintritt in den Berggarten nicht kostenfrei ist.)