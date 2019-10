Berggarten DoRu

Und so zog es die Donnerstagsrunde diese Woche wieder einmal in das beliebte Ausflugsziel, um ein paar Herbstimpressionen einzufangen.Auch, wenn ein bißchen Sonne schöner gewesen wäre, so hatten wir nach dem Regen der letzten Tage doch reichlich Glück gehabt!Nach dem wir fast gar nicht vom Eingang wegkamen ( Grund siehe Bild 1 :-))))) ), fanden wir doch etliche schöne Herbstmotive!Und wieder einmal bitte ich die vielen Bilder zu entschuldigen! Ich habe mich schon von 63 auf 35 runtergearbeitet! :-(((((((