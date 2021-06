Leibniz mit vielen Überraschungen und der Gavotte im Großen Garten

ist schon seit vielen Jahren als Universalgelehrter Gottfried Wilhelm Leibniz im Großen Garten in Hannover-Herrenhausen erklärend unterwegs. Alle seine Führungen waren immer ein Genuss.Nun aber ist es doch noch steigerungsfähig gewesen. Die neue Führung bietet eine Reihe von Überraschungen auf dem Weg durch „sein Wohnzimmer“. Dieser Prachtgarten, der bei genauer Betrachtung Zeichen der Rosenkreuzer – Leibniz gehörte diesem Geheimbund an – zeigen soll, bietet nicht nur einen tollen Rahmen für die Geschichten aus seiner Zeit, aus seinem Leben. Er ist auch Teil dieser Führung, wenn Leibniz zufällig den Gartenmeister zu treffen scheint und dieser über Broderien philosophiert. Wenn er die Nichte der Sophie trifft und nicht nur über die Gavotte spricht. Wenn er leider wichtigen Geschäften nachgehen will, wenn er von der Tochter des Verwirklicher seiner Idee auf eine große Fontaine erfahren könnte, wie diese 126 Fuß hoch verwirklicht worden ist. Und natürlich hätte es ihn sicher interessiert, was der Lindener Berg und das Herrenhäuser Bier mit der Geschichte der großen Fontaine zu tun hat. Vielleicht hört er ja das nächste Mal zu, wenn sich diese Gelegenheit bietet. Und das wird möglich sein, denn dieses war die erfolgreiche Premiere einer neuen Führung. Sie ist bunt, vielfältig, interessant, gut recherchiert und aufwendig gestaltet. Ergebnis: Diese Führung zu erleben lohnt sich!