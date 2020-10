Herbstzauber im Berggarten Herrenhausen

Seid ihr auf der Suche nach zauberhaften Begegnungen im Herbst? Dann solltet ihr an einem sonnigen Tag durch den Berggarten Herrenhausen bummeln. Denn hier zeigt er sich mit seiner ganzen Farbpalette von der allerschönsten Seite.

Im Präriegarten blühen die letzten Sonnenblumen und sammeln die Strahlen der Herbstsonne ein, Astern locken Insekten an und Dahlien erstrahlen in knalligen Farben. Im Steingarten könnt ihr mit etwas Glück in den Ritzen der Natursteinmauern Eidechsen beim Sonnenbad beobachten.Ein besonderes Highlight im herbstlichen Berggarten ist für mich ein Bummel zu einem der Katsurabäume. Das gefallene Laub des "Kuchenbaumes" verströmt den Duft von süßem Backwerk und zaubert mir jedes Jahr ein Lächeln ins Gesicht. So schön kann es eigentlich nur im Paradies sein!Und ein eigenes Paradies hat ja auch der Berggarten. Das ist nicht nur zur Rhododendronbüte traumhaft schön. Im Herbst lieben wir es, hier die Vögel an den Futterhäuschen zu beobachten. Und manchmal huscht hier auch eines der flinken Eichhörnchen vorbei. Reichlich Futter finden Amsel und Co. aber auch an den Büschen und Sträuchern im gesamten Garten. Eine Amsel nascht im Staudengrund direkt vor uns von knallbunten Beeren und lässt sich dabei überhaupt nicht stören.Der Staudengrund zählt mit seinen verschlungenen Wegen entlang des Bachlaufes zu meinen Lieblingsplätzen im Berggarten. Anemonen und Astern setzen hier nun farbige Akzente. An den Teichen schwirren noch einige Libellen umher. Und die Süntelbuche zeigt jetzt, wenn das Laub langsam fällt, die volle Schönheit ihrer urigen Wuchsform. https://www.myheimat.de/hannover-hainholz/natur/ve... Nach einem sonnigen Nachmittag im Berggarten sind unsere Gute-Laune-Akkus wieder voll geladen. Tankt mit mir die Farben des Herbstes in meiner kleinen Bildergalerie!Die Kugel hatte ich auch auf unserer letzten Tour dabei. Zum Einsatz kam sie aber nicht. Ich hatte sie durch die vielen, fantastischen Eindrücke glatt in meiner Tasche vergessen. ; )Hier könnt ihr den Berggarten im Jahreslauf erleben: