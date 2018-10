Durch den Berggarten im sommerlichen Oktober

Der Sommer scheint sich in diesem Jahr nicht wirklich von uns verabschieden zu wollen, und so kitzelt denn auch die Oktobersonne bei unserem Besuch des herbstlichen Berggartens ordentlich in der Nase und lässt die warmen Farben des bunten Laubs regelrecht erstrahlen. In den Herbststauden brummen die Bienen, und an den Bachläufen und Teichen sonnen sich die Libellen. Aus der Ferne ist der Lärm der Großstadt zu erahnen, aber wenn ihr euch ganz auf den idyllischen Berggarten mit seinen verschlungenen, geheimen Wegen und seinen stillen Plätzen einlasst, treten die in den Hintergrund.

Das Rascheln der Eichhörnchen im Laub auf der Suche nach dem passenden Versteck für ihre Wintervorräte, das Summen der Insekten und der Gesang der Vögel verströmen ein wohliges Gefühl und lassen uns abschalten von der Hektik des Alltags. Im Pergolagarten und beim Bummel durch den Präriegarten erschnuppern wir einen Vorgeschmack auf die kommende Weihnachtszeit. Denn das fallende Laub des Kuchenbaums verströmt hier den Duft von Lebkuchen. Und dann ist da immer wieder die strahlende Herbstsonne...Bummelt mit mir durch meine Bildergalerie aus dem herbstlich-sommerlichen Berggarten und lasst euch ebenfalls verzaubern!