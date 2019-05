Bezaubernde Farbpalette....(Donnerstagsrunde)

Wie oft waren wir nun schon dort und immer wieder entdecken wir neue Motive. Auch wenn Narzissen, Osterglocken, Krokusse etc. sich schon im Mumien Stadium befanden, wurden sie durch weitere Frühlingsblüher abgelöst. Das i-Tüpfelchen wären allerdings ein paar Sonnenstrahlen gewesen, aber nööööööö....bedeckter Himmel, alles grau in grau. Bis auf die hübschen Blumen...... sie strahlten um die Wette.Also habe ich es tunlichst vermieden, wo es passte, den Himmel mit einzubeziehen. So ein schlichtes grau macht sich einfach nicht gut auf Fotos, gg*!