Ich dachte,

sie ist tot.

...aber das war sie nicht. Ich habe sie von allen Seiten fotografiert und schließlich angetickt. Sie 'winkte' mir zu - sah mich mit ihren großen Augen an. Ich weiß nicht, warum sie keine Angst vor mir hatte. Ich hätte jedoch Angst gehabt ... immerhin saß sie mitten auf der Straße.Aber ihre Tarnung ist in der Tierwelt nahzu perfekt. Kein Vogel würde auf die Idee kommen, ein gestreiftes Insekt zu fressen.Ich habe die Fliege vom Boden geholt und an einen Straßenbaum gesetzt. Ob sie das gut fand?... von der beschützenden Francis Bee