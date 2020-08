Abendstimmung im Tiergarten Hannover

Der August bescherte uns mit Temperaturen von über 30 ° Celsius mehr als eine schlaflose Nacht und an Ausflüge in die Natur war durch drückende Schwüle auch kaum zu denken.

Gut auszuhalten war es dagegen in den frühen Abendstunden im Tiergarten Hannover. Herzog Johann Friedrich ließ ihn Ende des 17. Jahrhunderts für die Hofjagd anlegen. Alter Baumbestand spendet im Hochsommer Schatten und malt mit seinem bunten Laub im Herbst farbenfrohe Bilder. In der Rinde der Baumriesen sind mit etwas Phantasie Gesichter oder Fabelwesen zu erkennen, und im Unterholz ruht das Damwild. In den Ästen über uns zwitschern Vögel - was für eine zauberhafte Atmosphäre mitten in der Stadt.Uns zieht es zur Lichtung am Gehege des Rotwildes. Von den prächtigen Rothirschen ist zwar nichts zu sehen, dafür entdecken wir aber den weißen Damhirsch, der hier in einer kleinen Gruppe äst. Wir schauen den Tieren eine Weile zu und genießen die Ruhe und entspannte Stimmung des Tiergartens. Trubeliger wird es bei den Keilern und Bachen im Wildschweingehege. Schon von Weitem ist ihr lautstarkes Grunzen und Quieken zu hören. An der Futterstelle gibt es Zoff. Die Nilgänse, die in den Suhlen ein Schlammbad nehmen, beeindruckt das wenig.Wir hingegen sind beeindruckt von den warmen Farben, die die langsam untergehende Sonne vor allem auf das Laub der mächtigen Kastanien zaubert. Voller schöner Eindrücke und mit traumhaften Naturbeobachtungen im Gepäck treten wir gemütlich den Heimweg an. Eines ist sicher - wir kommen spätestens im Herbst wieder.Der Tiergarten ist täglich von 7.00 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit für Besucher geöffnet und lädt auf 112 Hektar Fläche dazu ein, die heimische Flora und Fauna unserer Wälder kennen zu lernen. Inzwischen sind auch wieder alle Bereiche des Tiergartens geöffnet. Es wird um die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln gebeten.