Ausflugstipp für Pfingstmontag - die Mühlen "um die Ecke" in der Region Hannover/Hildesheim

13 Wind- und Wassermühlen rund um Hannover/Hildesheim laden am Pfingstmontag, 05.06.2017, zu einem Besuch ein

Um die Mühlentour 2017 rechtzeitig planen zu können zeige ich hier den Flyer "Mühlen um die Ecke", in dem alle teilnehmenden Mühlen dieses regionalen Mühlen-Netzwerks vorgestellt werden. Natürlich ist ein Besuch auch außerhalb des Deutschen Mühlentags möglich, die Öffnungstage / Öffungszeiten der einzelnen Mühlen sind in der Einzelansicht zu entnehmen.Ich wünsche Viel Spaß beim zusammenstellen der eigenen Mühlentour, vielleicht sieht man sich ja an einer der Mühlen "um die Ecke"...