Tanzschule Link2Dance Company weiterhin erfolgreich

TAF und IVM sind zwei unterschiedliche Verbände, die wiederum eigene nationale und Internationale Meisterschaften austragen. Begonnen wurde vor zwei Wochen mit der TAF Deutschen Meisterschaft in Norderstedt, am letzten Wochenende folgte dann die IVM Norddeutsche Meisterschaft. Nachfolgend die Platzierungen:TAF Deutsche Meisterschaft Norderstedt:Platz ElectricBoogie Duo Kinder (bis 11 Jahre)Qualifiziert für die WM im Oktober 2017 in KopenhagenPlatz HipHop Small Group Kinder “TheCompanyKidzz” (12-15 Jahre)Platz Formation Adult „THEM“ (16-29 Jahre)Qualifiziert für die WM in KopenhagenPlatz für Greta Valentino im HipHop Solo KinderPlatz HipHop Formation Junioren „ZhuNation“ (12-15 Jahre)Qualifiziert für die WM in KopenhagenPlatz

Duo HipHop Kinder mit Kira Brökelmann und Sophie Villegas FransonUnd bei der IVM Norddeutschen Meisterschaft in Hameln:Platz HipHop Formation Junioren 1 „ZhuNation“ (12-15 Jahre)Qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft im November 2017 in LudwigshafenPlatz Formation Adult „THEM“ (16-29 Jahre)aus Langenhagen:Qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft in LudwigshafenPlatz Formation Adult "2 the Roots"Qualifiziert für den IVM Deutschland Cup in Giessen