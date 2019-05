2. Mannschaft des SV Marienwerder holte sich das Double am Wochenende in Berenbostel

Von 64 gestarteten Mannschaften kämpfte sich die Truppe bis ins Finale in der Rudolf-Harbig-Halle in Berenbostel, wo sie auf den MTV Großenheidorn traf. In einer spannenden Auseinandersetzungendeten die Auftaktdoppel 1:1 unentschieden. Rainer Finke und Jürgen Malcherek gewannen für unseren Club. Danach hatte Thomas Kluth gegen den Spitzenspieler des Gegners Probleme mit dessenAufschlägen und musste sich glatt in drei Sätzen geschlagen geben. Rainer Finke hatte am Nebentisch nach großem Kampf kein Glück und verlor hauchdünn mit 2:3. Im unteren Paarkreuz konnten JörnTegtmeyer und Markus Stiller aber postwendend zum 3:3 ausgleichen. Danach war wieder Großenheidorn am Zug und ging wieder mit 5:3 in Führung. Unsere SVM-Jungs mussten die letzten beiden Einzelunbedingt gewinnen, um auszugleichen und das Satzverhältnis für sich zu gestalten. Und das gelang. Mit 12:16 Sätzen lag der SVM klar im Hintertreffen, doch Jörn Tegtmeyer mit einem deutlichen3:0-Sieg verkürzte auf 4:5 und 15:16-Sätze. Markus Stiller musste, danach mit 3:1 gewinnen, und genau das schaffte er mit starkem Nervenkostüm. Am Ende hatte der SVM bei einem 5:5-Unentschiedenden entscheidenden 18:17-Satzvorteil und freute sich nach andauerndem Rückstand letztendlich über den verdienten Sieg im Pokalwettbewerb.