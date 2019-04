Todesfalle Ampelkreuzung Vahrenwalder Straße: Falsch aufgestellte Litfaßsäule macht Radfahrer unsichtbar - und fordert Kfz-FahrerInnen

ABSOLUT NICHTS

Blind macht diese Litfaßsäule Autofahrer in Richtung Süden auf der Vahrenwalder Straße: Sie steht VIEL zu dicht an der Kreuzung. Und so können die Insassen von Kfz die Radfahrer auf dem Radweg nicht so sehen, wie es Vorschriften zum Freihalten der Sicht wie ERA 2010 oder RASt 2006 detailliert vorschreiben.So lange wie sich dort nichts ändert, sind alle zu erhöhter(!) Aufmerksamkeit aufgefordert.Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die auf dieser Litfaßsäule werbenden Unternehmenmit dem Aufstellungsort der Litfaßsäule zu tun haben:Unklar ist:Warum ist diese Litfaßsäule so dicht an der Ampel aufgestellt?Gibt es dafür eine Genehmigung?Wurden die Vorschriften dafür geprüft?Welche Vorschriften wurden dafür geprüft?Welche Stelle hat die Genehmigung dafür gegeben?Wurde die Litfaßsäule überhaupt örtlich entsprechend der Genehmigung aufgestellt?W...