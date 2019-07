"Central Color Station" - Kunstinstallation auf dem Ernst-August-Platz in Hannover

In ein Meer aus Farben können Besucher noch bis zum 26.07.2019 auf dem Ernst-August-Platz in Hannover eintauchen. Dort hat das Künstlerduo Quintessenz die Kunstinstallation "Central Color Station" aufgestellt.

Die Installation besteht aus mehreren Elementen, in denen bunt gefärbtes Netzgewebe in Bahnen an Rahmen herab hängt. Dabei soll mit dem versetzten Platzieren der einzelnen Elemente bewusst die Symmetrie des Platzes gebrochen werden. Die bunten Bahnen haben verschiedene Längen, wiegen sich wie eine Welle im Wind und machen Farben erlebbar. Denn die Kunstinstallation lädt dazu ein, diese zu begehen und dabei die wechselnden Farben auf sich wirken zu lassen. Wind und Licht verändern die Installation dabei stetig und machen dadurch jeden Moment zu einem einzigartigen Moment. Wer solch einen Moment mit der Kunstinstallation "Central Color Station" selbst erleben möchte, sollte sich sputen.Quelle: Info-Broschüre zur KunstinstallationHerzlichen Dank an die Künstler für dieses kunterbunte Kunstwerk!