Asien vor der Haustür.

Das Ziel des Unternehmens ist es, die "Asiatische Wohnkultur" bekannt zu machen und bei Bedarf auch Objekte zum Verkauf anzubieten. Viele der ausgestellten Artikel sind liebevoll gestaltete Handarbeit. In Asien heimische Hölzer wurden in der Form belassen und nur die Maserungen hervorgehoben. Wurzeln wurden durch Künstler in Figuren oder Tiere verwandelt. Allein dort die Möglichkeiten des Rohmaterials zu sehen, nötig mir Respekt ab.Dank an das Unternehmen, das uns den Rundgang mit abschließenden leckerem Tee ermöglicht hat.