Advent - kommt mit großen Schritten auf uns zu....

Das Angebot in den Gärtnereien ist riesig. Und je mehr man sich ansieht, desto schwerer wird die Entscheidung: Was mache ich denn nun für mein Zuhause.Zum Glück gibt es bei diesen vielen Eindrücken ja auch die Möglichkeit, sich für unterschiedliche Lösungen zu entscheiden - traditionell oder komisch oder modern oder oder...Diese Bilder entstanden wie jedes Jahr in der Adventsausstellung und mit Genehmigung von Blumen Hoffmann in Hannover.Übrigens fällt es dort schwer, ohne eine Lösung zu gehen.