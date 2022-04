Yoga beim MTV Groß-Buchholz

Yoga gibt es in sehr unterschiedlichen Intensitätsstufen und Stilrichtungen. Im MTV wird Vinyasa-Yoga praktiziert, in dem die Asanas (Körper- positionen) eine eher höhere Intensität haben. Dabei wird gleichzeitig versucht den Geist zur Ruhe zu bringen. Aber auch eine Zentrierung zu Beginn und eine meditative Entspannung am Ende der Stunde sind wichtiger Bestandteil.

Es werden zwei Varianten angeboten, eine sanftere, vom Yin-Yoga inspirierte Vinyasa-Klasse, bei dem der Fokus eher auf dem Spüren und Halten der Asanas liegt, und Vinyasa Flow, bei dem die Asanas durch einen fließenden Ablauf körperlich und mental stärker fordern.Ein Kurs geht über 10 Einheiten zu 75 Minuten und richtet sich gleichermaßen an Männer und Frauen.Mittwoch, 17:00 – 18:15 Uhr (Yin inspired gentle Vinyasa)Mittwoch, 18:30 – 19:45 Uhr (Vinyasa Flow)Sporthalle der Gerhard-Hauptmann Schule Hermann-Bahlsen-Allee 3Matthia Stolzjeweils Mittwoch, 20.04.2022MTV-Mitglieder: 35 €; Nicht-MTV-Mitglieder: 80 €Anmeldung über unser Kursportal https://mtv-kurse.mtv-gb.de oder telefonisch über unsere Geschäftsstelle des MTV, Tel.: 0511 - 571186