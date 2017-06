Valeria Chaika wird Regionsmeisterin Region Hannover 2017 U13!

erneuter Erfolg für die Trainingsgruppe der Tennis Damen im MTV Groß – Buchholz.



Valeria Chaika (12 Jahre alt) ist Regionsmeisterin Tennis 2017 U13. Auf der Anlage des TSC Isernhagen-Süd besiegt Valeria nach Siegen gegen Larissa Hurenovic (TV Eldagsen) und Janice Lampe (DTV Hannover) im Finale Lena Hottmann (DTV Hannover) mit 6:4, 1:6, 10:6 und holt den Titel nach Buchholz. Herzlichen Glückwunsch zu einer tollen Leistung.Greta Scholz ebenfalls MTV erreichte in der gleichen Konkurrenz das Viertelfinale, in dem sie an der späteren Finalistin nach großem Kampf scheiterte, eine weitere außergewöhnliche Leistung; auch hierzu herzlichen Glückwunsch!Die MTV Trainingsgruppe Tennis der Damen ist weiterhin ,,on Fire“.