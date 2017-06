Tischtennis: B-Schüler erneut Regionspokalsieger!

Die Vorrundenspiele konnten Ziyu Wang und Ben Kracht relativ locker gewinnen. Im Halbfinale kam dann fast das Aus gegen Mellendorf. Ziyu lag mit 0:2 Sätzen und 7:10 hinten. Hätte er verloren, dann wäre die Niederlage perfekt gewesen. Mit einer Energieleistung gewann er den Satz mit 12:10 und das gesamte Spiel. Der Rest war dann Formsache und man gewann noch mit 3:2.Am 28.05.17 fanden dann die Pokal-Endspiele des Tischtennis-Verbandes Region Hannover in Berenbostel statt. Eine Hiobsbotschaft eilte uns da schon voraus. Ben Kracht hatte sich den Arm gebrochen, dass Erreichen eines Endspiels war für ihn dahin. Mit Marvin Könekamp gab es jedoch einen gleichwertigen Ersatz.Gegner war in diesem Jahr der TTC Helga Hannover. Nach einem 1:1 in den Eingangseinzeln wurde es dann noch ein klarer 3:1 Sieg. Ziyu Wang und Marvin Könekamp konnten somit den Vorjahreserfolg von Jan und Alexander wiederholen. Mit einem großen Pokal und Urkunden wurden sie für ihre Leistung und ihren Trainingsfleiß belohnt.Wilfried Menke