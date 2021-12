Start in die eSport Wintersaison erfolgreich

Zwei SMC Teams sind wieder am Start

Wie schon in den vergangenen Jahren kann der Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC auch in der Wintersession wieder im eSport Bereich dabei sein. Zehn Fahrer im Alter von zwölf bis 49 Jahren, davon zwei Neueinsteiger, wagen sich in die Full Motion Simulatoren, um ihre Rennwagen über die berühmten Rennstrecken in aller Welt zu bewegen. Jeweils drei Stunden dauert ein Rennen der fünf Events; Fahrerwechsel mit Boxenstopps ermöglichen dem Team, mit möglichst viel Körperkraft die Runden fahren zu können. Denn durch die besonderen Simulatoren, in denen die Fahrer Platz nehmen, ist es schon fast so, als ob man real im Auto sitzt und die Rennen fährt.Die legendäre Grand Prix Strecke des Nürburgrings war der erste Austragungsort der Winterserie des ADAC Digital Cups, der am Sonnabend gestartet ist. Die SMC Teams starten diesmal mit einem Audi RS3 TWC und einem Alfa Romeo Giulietta TWC in der SP3T Klasse, die zusammen mit den GT4 Fahrzeugen gefahren wird. Obwohl der SMC-Audi kurzfristig nur mit zwei Fahrern besetzt werden konnte, schafften Sascha Rinne und Marcus Tänzer es, sich auf Rang 17 von 21 (SP3T Wertung) und 34 von 45 in der Gesamtwertung zu platzieren. Der Alfa war mit drei jungen Fahrern (Nico Greth, Timo Greth, Niklas-Lauri Dönau) und Teamchef Christian Greth besser besetzt. Team 2 erreichte Platz 15 in der SP3T und 31 in der Gesamtwertung des Tages. Für die Stadthäger war das ein sehr erfolgreicher Start in die Winterserie. Im neuen Jahr geht es dann am 15. Januar auf den Circuit de Barcelona-Catalunya und bis dahin werden noch einige Übungsrunden an den heimischen Computern gefahren, um gut vorbereitet zu sein.