Kindersporttag

Zeit:

Sonntag, 21. November 2021 10:00 – 14:00 Uhr



Ort:

Sporthalle der Grundschule Groß-Buchholzer Kirchweg Eingang zur Halle: Bleidornstraße / Ecke Hesemannstraße



Kosten:

keine (jeder kann einfach vorbeikommen; bitte an Hallensportschuhe denken (????))

An diesem Aktionstag des MTV können alle Kinder – egal ob Vereinsmitglied oder nicht! - zeigen, was sie nach Corona noch so draufhaben: Beim Fitness Contestgeht es zuallererst um den Spaß am Bewegen, aber auch darum, mal selber zu checken, was sportlich so geht. Es gibt verschiedene Stationen mit Aufgaben zu Geschicklichkeit und Kraft. Der Parcours dauert etwa 30 – 40 Minuten.Alle Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren können einfach vorbeikommen und mitmachen. Natürlich können auch noch Freunde mitgebracht werden! Es ist keine Voranmeldung nötig und jeder Teilnehmende ist ein Sieger und erhält einen kleinen „Siegerpreis“.Eltern haben als Begleitpersonen unter 3G-Bedingungen über einen separaten Eingang Zutritt und können von der Tribüne aus zuschauen. Für Kinder ist aufgrund der. regelmäßigen Schultests kein zusätzlicher Coronatest erforderlich. Der Eintritt ist kostenfrei.Fragen an turnen@mtv-gb.de