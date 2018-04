Jahreshauptversammlung 2018 MTV Groß-Buchholz

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2018 Liebe Mitglieder,



unsere Jahreshauptversammlung 2018 findet am Freitag, dem 20. April 2018 um 19.00 Uhr, im Saal unseres Vereinsheims, Rotekreuzstraße 25, 30627 Hannover statt. Dazu laden wir alle Mitglieder ganz herzlich ein.



Folgende Tagesordnung ist vorgeschlagen:



1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit



2. Beschluss der Tagesordnung



3. Gedenken an verstorbene Mitglieder



4. Ehrungen



5. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom (veröffentlicht auf der Homepage des MTV am 17.12.2017 und ab 14.12.2017 einzusehen im Geschäftszimmer)



6. Bericht des Vorstands und der Abteilungen



7. Bericht des Kassenwartes (kann im Geschäftszimmer vorab eingesehen werden)



8. Bericht der Kassenprüfer (kann im Geschäftszimmer vorab eingesehen werden)



9. Entlastung des Vorstands



10. Wahlen

a) 2. Vorsitzende/r

b) Schriftführer/in

c) Leiter/in Öffentlichkeitsarbeit

d) Jugendwart/in

e) Leiter/in des Sondervermögens

f) Kassenprüfer



11. Beschlussfassung über Anträge

a) Satzung

b) Sonstiges

(Nach § 14 (3) unserer Satzung müssen Anträge spätestens 2 Wochen vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht sein)



12. Verschiedenes



13. Schlusswort



Mit sportlichen Grüßen



Arne Borstelmann 1. Vorsitzender