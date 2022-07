Erfolgreicher Start der Summer Session

Platz 2 für SMC eSport Team

Nur zwei Fahrer standen beim ersten Lauf für vier Stunden Fahrtzeit zur Verfügung. Die Summer Session im ADAC Digital Cup startete auf dem Red Bull Ring in Österreich, und die Fahrer saßen deutschlandweit verteilt in ihren Simulatoren. Da die Stadthäger Motor Club Fahrer auch noch im realen Motorsport unterwegs sind, blieben nur noch Nico Beyer (15) und Luc Maddox Neuleuf (16) über, um mit dem neu designten Porsche GT3 den Rennkampf aufzunehmen. Beide jungen Männer haben schon Erfahrung im eSport, aber Neuleuf ist als SMC-Neuzugang noch nicht mit Beyer als Team gefahren. Auch für Carsten Fiedler als Teamchef war diese Aufgabe Neuland. Dass es aber gut zu bewältigen war, zeigte das Endergebnis: mit einem großartigen zweiten Platz hatte wohl niemand gerechnet.Die Zuschauer im Race2Fit, wo in den Simulatoren gefahren wurde, waren genauso begeistert wie diejenigen, die die Übertragung auf YouTube verfolgten.„Es besteht nun tatsächlich die Möglichkeit, unter den ersten Drei der Sommerserie zu kommen,“ freut sich Technikreferent Christian Greth, der auch sonst als Teamchef agiert. „Wir freuen uns sehr über den Erfolg heute und sind gespannt, wie es am 17. September dann weiter geht.“