Warum das „Oktoberfest“ nicht „Septemberfest“ heißt!?!

Wohl jede/r hat sich wohl schon einmal die Frage gestellt, warum das OKTOBERfest vorwiegend im September stattfindet.

Mir gings genauso.Drum habe ich mal nachgelesen, was es zu dem Thema gibt.Sofort fiel mir ins Auge, dass dies die meistgestellte Frage zur Wies’n ist.Und hier eine kurze Übersicht der historischen Entwicklung:Das erste Oktoberfest fand wirklich im Oktober statt.Zur Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese am 12. Oktober 1810 wurden viele private und offizielle Veranstaltungen durchgeführt.Und am 17. Oktober 1810 fand ein großes Pferderennen statt.Dies gilt als Start des Oktoberfests.Aber schon nach wenigen Veranstaltungen wurden Rufe laut, das Fest zu verlegen: München hat im Oktober sehr häufig echtes Sauwetter.Schon 1828 wurde der erste Antrag gestellt, das Oktoberfest auf den 3. Sonntag im September zu verlegen.Das wurde aber vom Stadtrat abgelehnt, da um die Wies’n herum noch landwirtschaftlich genutzte Flächen lagen (sieht heute sehr anders aus 😊 ) und die Ernte bis Ende September eingebracht wurde.Nun, das Wetter blieb miserabel, sogar ein Schneesturm legte das Fest lahm, und dann, 1872, war um die Wies’n herum Bauland entstanden und der Terminverlegung stand nichts mehr im Wege.1904 beschloss der Stadtrat dann endgültig, dass der Oktoberfest-Hauptsonntag zwischen dem 28. September und 4. Oktober liegt.Den Namen hat man beibehalten – die letzten Tage des Oktoberfests liegen ja im Oktober.Was ich auch noch, so nebenbei, mitbekommen habe:das zweitgrößte Oktoberfest Deutschlands wird in Hannover gefeiert!Dieses Jahr vom 28.9. bis 14.10.2018, auf dem Schützenplatz Hannover.Na, dann …