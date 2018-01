Sonnenaufgang – Sonnenuntergang – Tageslängen – Zeitverschiebung: Wie ist das eigentlich innerhalb von Deutschland?

Als ich im Dezember aus dem Urlaub in Funchal mit Deutschland telefonierte, da blieb mir folgender Gesprächsteil in Erinnerung:



(Deutschland): „Und was macht Ihr gerade?



(Madeira): „Och, wir sitzen noch ein wenig in der Sonne und genießen die Wärme.“



(Deutschland): „Wie denn das? Es ist doch schon stockdunkel!“

Ach, denkt man dann, vorschnell(!), „Liegt sicher an der Zeitverschiebung.“Und dann kommen Zweifel … nee … kann eigentlich nicht sein …Also, zwischen Funchal und Hannover gibt es eine Stunde Zeitverschiebung, und zwar ist es auf Madeira eine Stunde früher.Wir haben gegen 18:00 Uhr Madeira-Zeit telefoniert – also gegen 19:00 Hannover-Zeit.Klar, da war’s in Hannover stockduster – da wird es ja im Dezember so circa 16:30 dunkel.Auf Madeira war noch Sonnenschein!Und das sind dann ja mehrere Stunden Unterschied!?!Wie kommt’s???Da kommt die Tageslänge ins Spiel -und die hat nichts mit der Zeitverschiebung zu tun.Die unterschiedliche Tageslänge liegt an der Ortsverschiebung, aber nicht bezogen auf die Längengrade, sondern bezogen auf die Breitengrade.---------Breitengrade: die Linien, die waagerecht um die Erdkugel laufen: Äquator ist der bekannteste.Längengrade: die Linien, die von Pol zu Pol um die Erde laufen.---------Wenn man auf einem beliebigen Breitengrad um die Welt reist, dann kommt man zwar durch alle Zeitzonen, aber die Tageslänge ist immer gleich (bei gleicher Jahreszeit!).In unserem Beispiel liegen Hannover und Madeira auf den Breitengraden schon recht weit auseinander – drum die unterschiedliche Tageslänge … mit Abendsonne.Tageslänge Hannover: 7 Std. 47 Min.Tageslänge Funchal: 10 Std. 03 Min.Während die Zeitzonen unabhängig von der Jahreszeit sind, hängen die Tageslängen auch noch deutlich von der Jahreszeit ab – Sonderfälle sind der Äquatorbereich und die Pole.Am Äquator ist die Tageszeit und Nachtzeit mit 12 Stunden immer gleich lang. Es gibt keine Jahreszeiten.Naja, und an den Polen ist 6 Monate lang Tag und 6 Monate lang Nacht.Ich habe mal einige Daten herausgesucht, die deutlich machen, dass wir innerhalb von Deutschland schon rund eine Stunde Abweichung bei den Tageslängen haben!Zum Beispiel beträgt am ersten Januar die Tageslänge in Flensburg 7 Std. 20 Min. und in München 8 Std. 26 Min.München hat im Winter rund eine Stunde mehr Tageslicht als Flensburg.Das ist im Sommer ganz anders:Am 20. Juni beträgt die Tageslänge in Flensburg 17 Std. 19 Min. und in München 16 Std. 04 Min.München hat im Sommer rund eine Stunde weniger Tageslicht als Flensburg.„Reisen bildet“ sagt man ja :-))))