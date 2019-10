Heiße Maronen! Jetzt geht es wieder los. (mit Rezept)

Während die bei uns meist zu findenden Rosskastanien (Aesculus hippocastanum) ungenießbare Früchte liefern (für Menschen - Tiere mögen die sehr gern) wachsen an der Esskastanie oder Marone (Castanea sativa) leckere Früchte.

Maronen sind, genau genommen, durch Züchtung optimierte Esskastanien - also nicht ganz gleich.Maronen sind deutlich aromatischer.Hier ein einfaches Grundrezept:(Meist werden geröstete Früchte verspeist - es gibt aber viele andere Möglichkeiten, die Maronen zuzubereiten.)- Maronen zuerst für etwa 10 Minuten in heißem Wasser einweichen.- Schale der braunen Früchte auf der gewölbten Seite kreuzförmig anritzten.- Anschließend kommen die Früchte bei 180 bis 200 Grad in den Backofen.- Die Dauer hängt von der Größe der Maronen ab.Sie liegt etwa bei 15 Minuten.Zum Ende des Röstvorgangs biegt sich die Schale erkennbar nach außen.- Aus dem Ofen nehmen und schälen.Auch die pelzige Haut, welche sich unter der braunen Schale befindet, muss entfernt werden.- Nun das Fruchtfleisch genießen.