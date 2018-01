Keine Angst! Der tut nix :-) Der "Kanonenkugelbaum" (Couroupita guianensis)

Er entwickelt kugelrunde, bis kinderkopfgroße, hartschaligen Früchte, die mehrere Kilo wiegen können.Ursprünglich stammt er aus den Regenwäldern Süd-Amerikas.Heute ist er, wegen seines hohen Zierwerts, aber in allen tropischen Bereichen anzutreffen.Diese Bilder sind in Laos entstanden, als wir einen Tempel besuchten.Auch hier kann man Kauliflorie beobachten – also, die Blüten und Früchte wachsen direkt aus dem Stamm oder dicken Ästen hervor.So ein Blütentrieb kann mehrere Meter lang werden und an der Spitze immer neue Blüten entwickeln.Auf Bild 2 sieht man die spektakulären Blüten.Auf Bild 3 sieht man diese langen Triebe.Noch ein Hinweis für Liebhaber, die diese Pflanze im Wintergarten halten möchten (was Platz und etwas Erfahrung erfordert):Die Bäumchen werfen mitunter mehrfach pro Jahr komplett ihr Laub ab.Keine Sorge – das ist normal.Es kommen schon bald neue Blätter.