Also Finger weg - sonst gibt's was drauf :-)Nun, sie lebt auf Madeira, wird regelmäßig versorgt und auch medizinisch betreut.Laut einem angebrachte Schild sorgt die Tierschutzstation dafür, dass die (wenigen!) Streuner gesund bleiben und kastriert werden.Naja, scheinen sie auch zu wissen, so entspannt sie dort chillen :-)