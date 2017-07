je näher man an das Motiv heran geht, desto kleiner wird der Bereich der Schärfentiefe.Man muss sich also auf einen Bildbereich beschränken, wie in Bild 2 zu sehen.Oder man wendet die Stacking-Technik an und erhält ein Bild, in dem alle Bereiche "scharf" wiedergegeben werden.Das Bild 1 ist aus 107 verschieden fokussierten Bildern entstanden.