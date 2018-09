180 Gramm und im Betonschacht gefangen: eine schnelle Bergung der kleinen Igel war nötig!

Das waren die ersten Worte meines Nachbarn, als ich die Tür öffnete:Er hat in seinem Garten einen gemauerten "Schacht", der früher für den Kompost genutzt wurde.Nun stehe da einige Geräte drin.Als er seine Gießkanne holte, sah er sie:Zwei kleine Igelchen - zusammen gekauert in einer Ecke.Nun, natürlich habe ich die Zwerge gleich in einen Eimer gepackt und mit ins Haus genommen.Erst mal Wasser und Katzenfutter angeboten.Der etwas größere hat auch bald darauf die Nase bewegt und ist dem Geruch gefolgt: HUNGER!Also, kein Problemfall.Der kleinere Igel kam aber nicht allein zum Futter.Naja, man weiß ja nicht genau, wie lange die beide im Schacht aushalten mussten.Drum habe ich dann zunächst mal Wasser mit einer Spritze ins Mäulchen gegeben und die Boxen der beiden mit einer Bodenheizung versehen.Nach etlichen Stunden kam dann auch in den kleinen Burschen wieder etwas Leben und er fing an zu futtern.Nun sind beide wohl über den Berg - allerdings noch etwas zu mager.Ich werde sie noch ein paar Tage aufpäppeln und, wenn sie ein gutes Winter-Startgewicht haben, wieder in den Garten setzen.