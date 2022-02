Tabubruch im Bürgerhaus - Konzert mit dem Duo Köber-Wong

Innerhalb der Veranstaltungsreihe "Goldener Samstag" der Stadtteilkulutr Hannover hat das Bürgerhaus Misburg ein besonderes Konzerterlebnis: Ein innig-prickelnder Abend mit zeitgenössischen Liedern, frechen und sinnlichen Chansons, sowie der glitzernden, romantischen Klangwelt des Filmkomponisten Erich Korngold. Beim Auftragswerk „MELTDOWN II“ der Hannoverschen Komponistin Snezana Nesic, werden Ihre Ohren und Herzen mit Tango- und Chanson-Esprit von allen Fesseln befreit. Der Eintirtt kostet 5 Euro, mit Hannover AktivPass 2,50 Euro.



Welche Tabus würden Sie in den Tabumator gerne eingeben und loswerden? In diesem ungewöhnlichen Konzert erlebt das Publikum eine Auswahl an Liedern aus der gleichnamigen Debut-Liedduo-CD "Tabumator". Die beiden Künstlerinnen feiern mit diesem Konzert die Vielfältigkeit und Farben der Vielzahl an Tabus, die uns alle prägen, und die Liebe…immer die Liebe: vielseitig, unvergänglich und unendlich, egal aus welcher Epoche!



Sophia Körber und Yun Qi Wong haben es sich zum Ziel gemacht, ihrem Konzertpublikum innovative, interaktive und gesellschaftsrelevante Liedprogramme zugänglich zu machen. 2021 haben die beiden Musikerinnen ihre Liedduo-Debut-CD TABUMATOR mit Ersteinspielungen beim Label Ars Vobiscum veröffentlicht.



Die Veranstaltung findet undter der 2Gplus-Regel statt. Es gelten die aktuellen Bestimmungen zum infektionsschutz.



Ticketreservierung: unter 0511 168 32201 oder per E-Mail an

Lilian.Martinez-Miguel@Hannover-Stadt.de