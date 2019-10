Jubiläum 2019- 40 Jahre Schierholzpark / Girlitzpark

(wie sie in der Planung 1979 hieß) in Hannover Groß-Buchholz.Seit vielen Jahren feiern die Bewohner des "Girlitzpark" ihr Nachbarschaftsfest. Damit werden bestehende Kontakte intensiviert- und neue geknüpft. Denn aktuell findet der nächste „Generationswechsel“ statt- jüngere Familien ziehen ein. Denn es ist ein ganz spezielles Wohngebiet, die manche auch „unser Dorf“ nennen, ein Teil der Vogelsiedlung.Diese kleine „Siedlung“ besteht neben dem Girlitzpark aus Stieglitzgang und Rotkelchenweg. Die Häuser in unterschiedlichem architektonischem Stil als Gesamtprojekt wurden in den 1980er Jahren in 3 Bauphasen von der Firma Gundlach erstellt.(Aus: Klaus Mlynek, Unternehmensgeschichte und Stadtgeschichte, 125 Jahre Gundlach in Hannover 1890- 2015, Göttingen 2015.)So entstand in der damals wohl „schönsten Wohnlage Hannover (Anzeige 22.9.1979) diese Siedlung, die in leicht holländischem Stil einen Dorfcharakter hat- mit einem Gemeinschaftsplatz („Dorfplatz“) in der Mitte und der „mäandernden Straße“, wie Prof. Peter Hansen, der "Vater" und damalige Geschäftsführer derdieses Bauprojekts, es nannte).An dem zentralen Platz finden die Nachbarschaftsfeiern statt: das Sommerfest und das weihnachtliche Glühweintrinken.Dieses Jahr folgten am 5. September wieder mehr als 70 Erwachsene sowie knapp 30 Kinder der Einladung. Als Überraschung zum nachmittäglichen Kinderfest (mit Deckenflohmarkt) stand eine Hüpfburg auf dem Spielplatz und diverse spielerische und sportliche Aktivitäten.Ab 18 Uhr startete das abendliche Fest und das Organisationsteam begrüßte die Gäste und eröffnete das bunte Buffet (zu dem jede*r etwas beisteuerte). Sie dankten den Zelt-Sponsoren (und) und besonders, die auch dieses Jahr wieder den sehr gut ausgestatteten „Veranstaltungswagen“ zur Verfügung stellte.Diesmal ging es regenfrei durch den Abend – bis zur späten Stunde die letzten Gäste die Kerzen löschten, um wie üblich am nächsten Morgen zusammen abzubauen und aufzuräumen.Wir sehen uns beim nächsten Mal zum Glühweintrinken im Dezember.