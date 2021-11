Jahreskonzert des Akkordeon Kammerorchester Hannover

Benefizkonzert zugunsten der HAZ Weihnachtshilfe



Das Akkordeon-Kammerorchester Hannover unter der Leitung des Dirigenten Arne Steinmeier und das aus Orchestermitgliedern bestehende Akkordeon-Ensemble Hannover-Buchholz, Leitung Ursula Dempwolff, präsentieren am 20. November 2021 wieder ihr traditionelles Jahreskonzert.

Um 16 Uhr erklingt in der Käthe-Kollwitz-Schule, an der Podbielskistr. 230, ein bunter Musik Mix aus verschiedenen Stilepochen. Mit klassischer Musik, Akkordeon-Originalkompositionen, und mit moderner Unterhaltungsmusik in Bearbeitung führender Akkordeonarrangeure möchten alle Mitwirkenden das Publikum wieder abwechslungsreich unterhalten.

Höhepunkt wird die Erstaufführung des 2. Satzes aus der 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Erstmals wird hiermit ein Akkordeonorchester eine originale Bearbeitung eines Satzes einer Beethoven-Sinfonie interpretieren.

Ebenfalls erstmals findet das Konzert als Benefizkonzert zugunsten der HAZ Weihnachtshilfe statt.

Einlass mit Kaffee- und Kuchenbuffet ist ab 15 Uhr, der Eintritt beträgt für Erwachsene 12,- €, für Schülerinnen und Studierende 5,-€. Karten können im Vorverkauf unter der Telefonnummer 0176 967 471 69 oder per eMail unter akh.konzert@arcor.de vorbestellt werden.

Aus aktuellem Anlass findet das Konzert unter 2G Bedingungen statt. Es gelten grundsätzlich die aktuellen Maßnahmen und Vorschriften.