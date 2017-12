Weit mehr, als eine Million Lichter wurden allein in Funchal installiert.Aber nicht nur die prachtvolle Beleuchtung hat dazu geführt, das der Weihnachtsmarkt dort in diesem Jahr besonders ausgewählt wurde:Die Liste:"Die Top 5 der inspirierendsten Weihnachtsmärkte Europas 2017"führt auch nach Funchal.Besonders auffällig ist dort die große Krippe mit lebensgroßen Figuren und betörendem Blumenschmuck.Hier ein paar Bilder (in Bild 2 sieht man den Größenvergleich zu den umstehenden Menschen):