Die Leiden des alten Goethe ( und andere Liebschaften )

Die Theater Compagnie "So ein Theater" führt eine kriminell literarische Komödie auf. Da gibt es diese ziemlich verrückte Theatergruppe mit diesem ziemlich verrückten Regiesseur. Die Zuschauer dürfen backstage mit erleben wie der Alltag geprägt ist von Intrigen und zickigen Stars, vergiftetem Lob und Hass, Ehrgeiz und Sehnsüchten, enttäuschten und wahren Liebschaften.



Und sie versuchen sich an nichts Geringerem als Goethes Faust. Und was macht das mit dem ehrwürdigen Johann Wolfgang von Goethe? Aber der ist ja schon tot! Wirklich? Ist er das? Kann er doch noch eingreifen und sein Werk retten!



alle Aufführungen finden auf der großen Bühne der Aula der IGS Roderbruch statt.

Termine: Do 18.10.2018 18:30 h

Fr 19.10.2018 18:30 h

Sa 27.10.2018 18:30 h

So 28.10.2018 15:30 h