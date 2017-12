Statistik-Rätsel: Wer ist "Viktoria S."?

Nun gibt es ja auf der Profilseite auch ein Angebot von myHeimat, nennt sich "Autorencockpit" und das listet die erfolgreichsten Autoren, bzw. Beiträge der letzten 30 Tage auf (andere Zeiträume sind einstellbar).Ab und zu schaue ich da mal rein, um zu sehen, was so abgeht - bei myHeimat :-)Und nun, wie aus dem Nichts, taucht unter den erfolgreichsten Bürgerreportern "Viktoria S." auf (Bild 1)Hmm, dachte ich, sehr schön für Viktoria ... aber wer mag das sein??? Nie gehört.Nun, man kann ja im Portal das Profil mal besuchen und schauen, was Viktoria so macht.Ah, leckere Rezepte ... aber der letzte Beitrag ist von Juli 2015! (Bild 2)Und wie kommt sie dann unter die erfolgreichsten User der letzten 30 Tage?Ach, so. Ihr Rezept mit dem Nudelteig ist jetzt, vor Weihnachten, über 7000mal aufgerufen worden (Bild 3).Tja, auch, wenn man seit Jahren nicht mehr bei myHeimat aktiv ist - man wird nicht vergessen.Viktoria, wenn Du dies zufällig liest, mach doch mal wieder mit .... und schöne Feiertage und einen unfallfreien Rutsch ins neue Jahr :-)