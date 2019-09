Erster September – Heute ist der Tag-der-Wörter, auf die sich nichts reimt (National No Rhyme (Nor Reason) Day) … was es alles gibt, aber …

… kann das denn sein?



Gibt es Wörter, auf die sich kein anderes Wort reimt (Eigennamen, „holprige“ Reime mit vorsätzlich anders betonten Begriffen sind ausgenommen)?

Als ich zum ersten Mal von diesem Gedenktag gehört habe, fingen die grauen Zellen natürlich gleich an zu arbeiten.Gar nicht so einfach, da ein paar Begriffe zu finden.Versucht es doch mal.Einige Worte (es soll in der deutschen Sprache um 90 Worte geben) habe ich gefunden:Wer hätte gedacht, dass sich auf das doch sehr gebräuchliche Wort „Mensch“ kein anderes Wort reimt?Auch die Begriffe „Pfirsich“ – „Orgel“ – „Amsel“ gehören dazu!?Oder auch …Na …?Okay, wer gar nichts findet, kann sich ja damit trösten, dass heute in Deutschland auch der Tag des Zebrastreifens ist.Da kann man ja „nachdenkend“ etwas hin und her laufen 😊