Mini-Szenen Nr. 25: Frohe Pfingsten und Guten Appetit!

Es ist also so eine Art "Tischfotografie" - nur eben mit frei erfundenen 3D-Szenen.(Mit Bild-Lupe sieht man mehr.)Heute nun der Abschluss dieser Serie.Danke, an Alle, die einen Blick darauf geworfen haben.Ok, ich weiß, dass ich ein eher seltenes Hobby habe."Künstliche" Fotos!Aber, ich glaube, dass es hier, bei myHeimat, sicher noch mehr User gibt, die ein Hobby haben, welches hier auch einmal vorgestellt werden könnte.Wäre schön, hier auch mal ganz andere Themen zu finden.Gebt einfach mal in dem myheimat Suchfeld verschiedene Stichworte ein und schaut, wie viele Bilder es zu dem Stichwort schon gibt.Hier einige Beispiele (von heute):Libelle:     111 000 BilderVogel:     293 000 BilderHund:     338 000 BilderKatze:     241 000 BilderSonnenuntergang:  343 000 BilderSonnenaufgang:   298 000 BilderDIES IST KEINE WERTUNG!!!Ich habe ja selber auch Bilder in diesen Gruppen gezeigt.Aber es wäre schon sehr schön, öfter mal andere Bilder / neue Themen zu sehen.So, muss langsam Koffer packen … Urlaub steht bevor :-)