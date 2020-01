Mein erster selbstgemachter Trickfilm (Video).

Der Grund, warum man nicht gleich einen Film bastelt, liegt in den immensen Anforderungen an Arbeitsaufwand und PC-Ressourcen.Immerhin, mit den heutigen, auf für Hobbyisten erschwinglichen Rechnern und Programmen, geht da schon ein wenig.Ich habe mal so ein Projekt in Angriff genommen - viele Tutorial durchgearbeitet … und vieles 3-4mal neu angefangen, bis es geklappt hat..Es entstand dabei eine kleine Filmszene von rund einer Minute länge.5-6 Wochen habe ich dafür gebraucht, die Lok, die Landschaft und die Animation zu basteln.Die Endversion rechnete dann circa 19 Stunden - und mein Rechner ist sehr schnell!Dabei wurden knapp 9 GB Daten erzeugt.Hier der kleine Film: