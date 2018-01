8. Januar 2018. Ein „Sonnentag“ in Hannover.

Heute schien bei uns in Hannover den ganzen Tag die Sonne.Wir waren natürlich unterwegs.Und jetzt sind wir wieder zu Hause und die Sonne scheint um 15.40 Uhr immer noch!!! Schön!Telemax in Hannover: Fernmeldeturm und Rundfunksender.Bauzeit: 1989 - 1992.Höhe: 282 mFünfhöchster Turm Deutschlands.Architektur: quadratischer Schaft undder Turmkorb hat die Form eines Kubus.Der Telemax wird zu besonderen Anlässennachts in der „Telekom-Firmenfarbe Magenta“beleuchtet.