15. Oktober 2019. Blumenriviera. Sanremo. Stadtrundgang.





12. - 18. Oktober 2019. Blumenriviera. Italien. Sanremo.Stadtrundgang.Wikipedia schreibt:„Sanremo ist ein italienischer Kurort mit 54.529 Einwohnern (2017) an der Riviera di Ponente in Ligurien. Die Stadt ist etwa 20 Kilometer von der französischen Grenze entfernt.“Die Spielbank Casino Municipale di Sanremoentstand zwischen 1904 und 1906.Die russisch-orthodoxe Kirche Cristo Salvatore Sanremo.(gebaut 1912-1913).Convento Frati Cappuccini Sanremo.Rechts vom Haupteingang des Casinos befindet sich die, aus dem 17. Jahrhundert stammende Kapuzinerkirche.Die historische Altstadt von Sanremo La Pigna erreicht man durch das gotische Tor Porta di Santa Stefano.Basilica Concattedrale di San Siro, Sanremo.Die Kathedrale San Siro in Sanremo ist eines der wichtigsten romanisch-gotischen Bauwerke aus dem 12. Jahrhundert.Sie ist aus hellem Kalkstein gebaut.“„Oratorio dell’immacolata Concezione Sanremo.Vor der Concattedrale San Siro befindet sich dasOratorio dell´Immacolata Sanremo, das in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts von der Familie „Palmari“ errichtet und zwischen 1636 und 1645 umgebaut wurde.Marmor, Stuck, Fresken, Statuen und Gemälde.Die insgesamt acht Gemälde aus verschiedenen Epochen, sind eingerahmt in marmorierte Intarsien und zeigen Lebensabschnitte von Maria.Es ist eine Arbeit des Malers „Luca Cambiaso“.Das Oratorium beherbergt viele künsterlische, historische Arbeiten der Genueser Schule aus dem 16. bis 18. Jahrhundert.“