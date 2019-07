Ja, sie werden wirklich schon gebaut: Bompeln für Smombies

Bompeln?Smombies?Nun, jeder hat sie schon gesehen: Handy-Nutzer, die, auch im Straßenverkehr, nur auf ihr Handy glotzen und die Welt drum herum vergessen.Darum kam vor einiger Zeit die Idee auf, Bodenampeln in die Fußwege/Übergänge einzubauen.Man hofft, dass die nach unten starrenden "Smartphone-Zombies" = "Smombies" dadurch vor tödlicher Unaufmerksamkeit geschützt werden könnten … naja … sofern die mal am Smartphone vorbei schauen.Was als skurrile Idee aufkam, wird nun schon an einigen Stellen tatsächlich eingebaut."Bodenampeln" = Bompeln" für "Smombies".....Jetzt warte ich nur noch auf weiche Schaumgummi-Laternenpfähle … und alle Häuser müssen natürlich abgerundete Ecken haben ...