Beissmaschine Hund ? Unglück in Hannover, Staffordshire-Terrier beisst zwei Menschen tot.

Ein rätselhafter Unglücksfall ereignete sich am Dienstag 03.04.2018 gegen 22:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Buchnerstraße ( Hannover ). Eine Angehörige erblickte durch ein Fenster eine leblose Person die am Boden lag und verständigte daraufhin sofort die Rettungskräfte. Das Betreten der Wohnung gestaltete sich als schwierig da der Familienhund ein Staffordshire-Terrier, erst eingefangen werden musste. Nachdem der Hund eingefangen war fanden die Rettungskräfteleblose Personen. Bei der 52-Jährigen Frau und ihrem 27-jähriger Sohn konnte nur noch der Tod festgestellt werden.Die Rechtsmedizinische Untersuchung ergab das die beiden Verstorbenen anscheinend von ihrem Hund totgebissen wurden.Im Moment steht noch nicht fest wie und warum es zu diesem Unglück kommen konnte, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.gb