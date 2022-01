Zweimal Silvesterlauf - doppelt gelungener sportlicher Jahresabschluss

Die Lösung: Derwurde im Rahmen der virtuellen Laufpass-Serie auch „hybrid“ veranstaltet, d. h. es bestand die Möglichkeit, neben dem Start am Silvestertag die Runde um den hannoverschen Haus-See auch in der letzten Kalenderwoche an einem selbstgewählten Tag zu absolvieren. Gesagt, getan – diese Variante nutzte ich für mich zu einem relativ ruhigen Lauf an einem Vormittag, beginnend am Nordufer und dann entgegen dem Uhrzeigersinn, eine schöne 6-km-Runde, bis zum Ausgangspunkt wieder zurück. Der Maschsee ist immer eine „gute Adresse“ für sportliche Aktivitäten.Am letzten Tag des "alten" Jahres startete ich beim. Am 31.12.2021 ging es ab 13:00 Uhr beim Vereinsheim des Hannoverschen Radsportclubs (HRC) am Weddigenufer los, in einem rollierenden Verfahren aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Unter Beachtung der Corona-Bedingungen wurden die Laufbegeisterten in räumlichem und zeitlichem Abstand auf die landschaftlich schöne Strecke geschickt, so dass sich das Teilnahmefeld auf der gut 7,7-km-Distanz auseinanderzog und somit „Pulkbildungen“ sowohl am Start als auch unterwegs verhindert wurden. Wenngleich der Silvesterlauf für die meisten Anwesenden nicht ausschließlich unter Bestzeiten-Aspekten betrachtet wird, tat es gut, wieder ein wenig Wettkampf-Feeling zu spüren. Nach knapp unter 44 Minuten erreichte ich das Ziel, und dies ergab einen für mich guten Platz im Mittelfeld der knapp über 250 Finisher.Fazit: Die Aufteilung der beiden Läufe empfand ich als ideal. Danke auch an die beiden Veranstalter-Teams für die Organisation der unterschiedlichen Laufveranstaltungen, mit viel frischer Luft und gesunder Bewegung in jeweils abwechslungsreichen Landschaften zum Jahresende. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht!