Seit über 60 Jahren aktiv im Verein - 80. Geburtstag des Sakura-Gründungsmitglieds

Die Kampfsport-Karriere von Helmut Fuchs begann im Jahr 1958, damals bei der „Judo Ju-Jutsu Vereinigung Hannover“, kurz JVH, mit der Ausübung des Judo. Im Jahr 1960 wurde dann Sakura gegründet, damals unter dem Namen Judo-Club Mittelfeld, etwas später erfolgte die Umbenennung. Die japanische Bezeichnung „Sakura“ bedeutet übersetzt so viel wie „Kirschblüte“. Dass der JC Sakura eine derartige Erfolgsgeschichte werden wird, hatten die Gründer damals nicht geglaubt, „aber gehofft haben wir es“, so der Jubilar. Und weiter: „In den über sechs Jahrzehnten Sakura habe ich verschiedene Ämter und Funktionen ausgeübt, die Positionen des 1. und 2. Vorsitzenden, Mitglied im Ehrenrat, und hauptsächlich Übungsleiter“. Mittlerweile ist er auch Ehrenmitglied des Vereins.Mit ca. 50 Jahren hatte Helmut Fuchs mit dem Judo (1. Kyu, Brauner Gürtel) aufgehört, weil die Ausführungen der Techniken nicht mehr seinen Ansprüchen entsprachen. Dafür widmete er sich dem Tai Chi, genauer gesagt dem Tai Ji Quan, und im Laufe der Zeit stellte er fest, dass ihm das Tai Chi weiterhilft. Nach Gründung der Tai Chi-Abteilung leitet er die Gruppe beim JC Sakura und betreibt regelmäßig diese ca. 350 Jahre alte Kampf- und Bewegungskunst, die die Konzentration erhöht und Gesundheitsübungen und Kampfelemente vereint.Sowohl im vergangenen Jahr als auch bisher in 2021 konnten wegen der Maßgaben zur Corona-Pandemie keine entsprechenden Vereins-Veranstaltungen durchgeführt werden. Wenn derartige Treffen wieder möglich sein werden, plant der Vorstand, dass nachträglich eine Gratulation für den Jubilar in einem angemessenem Rahmen erfolgen soll. Für die Zukunft wünschen ihm die Vorstandsmitglieder weiterhin Gesundheit und Erfolg!